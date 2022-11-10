Украинцы освободили село Макеевка в Луганской области

Вооруженные силы Украины освободили село Макеевка под Сватово, сообщает Луганская областная военная администрация.

"Новости с фронта Луганщины: село Макеевка, что в Краснореченской поселковой общине Сватовского района, переходит в "синюю зону". Украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом", - говорится в сообщении.

За Макеевку последние дни шли тяжелые бои. Минобороны РФ сегодня заявляло, что атаки ВСУ на село отражены. В вечерней сводке Генштаба Украины освобождение Макеевки не упоминалось.

5 ноября российское издание "Верстка" сообщало, что возле села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области, погибли сотни россиян.