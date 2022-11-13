Минфин США: санкции против России могут остаться и после окончания войны

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что некоторые санкции против России могут остаться в силе и после того, как будет заключено какое-либо мирное соглашение с Украиной, сообщило в воскресенье, 13 ноября, издание Wall Street Journal.

По словам Йеллен, любое возможное мирное соглашение предполагало бы проведение анализа санкционных мер, принятых Соединенными Штатами и их союзниками по отношению к российской экономике.

«Я полагаю, что в контексте того или иного мирного соглашения корректировка санкций возможна и, возможно, уместна», – заявила Йеллен в интервью в Индонезии, где находится для участия в саммите «Большой двадцатки».