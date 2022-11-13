Генштаб Украины наказал журналистов-нарушителей

Генштаб ВС Украины отменил некоторым представителям СМИ разрешение на работу, а их пресс-карты признал недействительными. Причиной же стала "информационная деятельность в Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий". Об этом говорится в заявлении Генштаба, которое цитируют украинские СМИ.

"Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя существующие запреты и договоренности, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в Херсоне еще до завершения стабилизационных мероприятий", - указывается в сообщении.

Генштаб отмечает, что подобные "действия являются грубым нарушением требований приказа Главнокомандующего Вооруженными силами Украины №73 от 03.03.2022, а также соответствующих распоряжений военного командования".

Представителям СМИ-нарушителям правил работы в районе ведения боевых действий отменили разрешения на работу, их пресс-карты признаны не действующими, заявили в Генштабе ВСУ.