Рогозин: Это «борьба вдолгую». России в Украине необходимо «идти до конца»

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который в настоящее время находится в зоне боевых действий в Украине, заявил, что России в Украине необходимо «идти до конца», пишут российские СМИ.

По словам Рогозина, у России «очень мотивированный» противник. «Противника надо оценивать очень серьезно... Это экзистенциальный выбор для нашей Родины — либо мы, либо они. Мы сегодня схватились в смертельной схватке с лютым врагом, который ставит под сомнение все существование нашей страны. Поэтому мотивация наша должна быть — идти до конца», — сказал Рогозин.

Экс-глава «Роскосмоса» указал, что нужно понимать, что это «борьба вдолгую».