Генштаб Украины: Россия собирает войска у Мелитополя

Россияне усиливают свои войска возле захваченного Мелитополя Запорожской области Украины и уменьшают количество личного состава в оккупированных населенных пунктах Херсонской области. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

По периметру Мелитополя строятся укрепления и фортификационные постройки. Гражданским запрещено приближаться к району аэродрома. В город прибывают колонны со стороны города Токмак, отмечается в сводке.

В захваченных РФ населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка Херсонской области наблюдается уменьшение количества личного состава россиян, по улицам передвигаются патрули.