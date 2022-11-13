Футболист сборной Азербайджана и загребского «Динамо» Махир Эмрели сделал дубль в матче чемпионата Хорватии. Его команда играла в рамках 17-го тура на выезде против «Риеки» и победила со счетом 7:2.

Махир Эмрели вышел на поле на 72-й минуте при счете 5:1 и тут же отличился. Первый гол Махир забил ударом с дальней дистанции. А второй мяч на 85-й минуте азербайджанский форвард отправил в ворота «Риеки» после эффектного сольного прохода.

Стоит сказать, что Махир Эмрели крайне редко выходит на поле в составе «Динамо». На этот раз он использовал тот редкий шанс, который ему предоставил главный тренер команды.

Несмотря на то, что бывший нападающий «Карабаха» и польской «Легии» в основном полирует в Загребе скамейку запасных, ему все же удалось стать первым футболистом сборной Азербайджана, которому выпало сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов в составе зарубежного клуба. Напомним, «Динамо» играло в одной группе с английским «Челси», итальянским «Миланом» и австрийским «Зальцбургом» и заняло там последнее, 4-е место. Махир сыграл лишь в последней игре против «Челси».

В чемпионате Хорватии загребская команда с 41 очком уверенно занимает 1-е место, опережая ближайшего преследователя на 6 очков и имея одну игру в запасе.