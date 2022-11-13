Бывший адвокат Мелании Трамп стала президентом Словении

Во втором туре президентских выборов в Словении, который состоялся 13 ноября, победу одержала 54-летняя юрист и журналист Наташа Пирц-Мусар. Результаты обработки 95,52% голосов избирателей опубликовал ЦИК страны.

Беспартийную Пирц-Мусар поддержали на тот момент 54,04% пришедших на участки избирателей, за ее конкурента, бывшего главу МИД Словении Анже Логара (46 лет) из Словенской демократической партии проголосовали 45,96%. Явка во втором туре выборов президента Словении составила 52,13%. Издание Slovenske Novice отмечает, что в стране, "похоже, впервые появится женщина-президент".

Израильские "Детали" отметили, что Наташа Пирц-Мусар когда-то работала в юридической команде бывшей первой леди США Мелании Трамп, когда та подала в суд на таблоид по делу о клевете. Мусар также была частью команды, нанятой для защиты юридических интересов бывшей первой леди США и ее торговой марки.

Сейчас президентом Словении является Борут Пахор. Свои полномочия он передаст в декабре. В связи с тем, что Пахор занимал должность президента два срока, он не баллотировался в президенты в 2022 году.