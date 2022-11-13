В Иране вынесен первый смертный приговор участнику протестов

Суд в Иране вынес первый смертный приговор участнику антиправительственных выступлений. Он признан виновным в поджоге административного здания и организации беспорядков в Тегеране. Другие подробности не раскрываются. Решение суда еще может быть обжаловано, передает Euronews.

Ранее парламент Ирана принял резолюцию с призывом к показательному наказанию за участие в протестах. Депутаты заявляли о необходимости смертной казни.