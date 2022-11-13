Президент Латвии призвал создать спецтрибунал для России

Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею создания специального трибунала по расследованию действий России в Украине.

Deutsche Welle передает, что, выступая в воскресенье, 13 ноября, в бундестаге Германии по случаю Всенародного дня скорби, Левитс призвал мировое сообщество расследовать и провести юридическую оценку российской военной агрессии против Украины.

Левитс назвал "пробелом в международном праве" тот факт, что расследование вторжения РФ в Украину до сих пор не входит в компетенцию какого-либо международного суда. По словам политика, создание спецтрибунала с юридической точки зрения возможно, для этого необходима лишь политическая воля.