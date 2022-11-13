Зеленский о восстановлении Херсона и тяжелых боях под Донецком

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в воскресенье, 13 ноября, рассказал о стабилизационных мероприятиях в освобожденной Херсонской области, о постепенном восстановлении в регионе критической инфраструктуры.

"В Херсонской области будут обеспечены стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах. Это более 100 тысяч местных жителей по состоянию на данный момент. Возвращаем связь, интернет, телевидение. Делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем скорую помощь и нормальную медицину. Конечно, уже начинается возобновление работы органов власти, полиции, некоторых частных компаний", - сказал Зеленский, слова которого передают украинские СМИ.

Он напомнил об опасности для жителей области из-за заминированности региона и сообщил о зачистке области от российских солдат, наемников и диверсантов.

Что касается о ситуации на фронте, то президент Украины рассказал о тяжелых боях в Донецкой области – "таких же интенсивных, как и в предыдущие дни".

Президент Украины также заявил, что в Херсонской области российские войска совершали такие же зверства, как и в других регионах, которые им пришлось покинуть. "Следователями уже задокументировано более 400 российских военных преступлений, обнаруживаются тела убитых – и гражданских, и военных. На Херсонщине российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти", - сказал Зеленский.