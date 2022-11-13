Полиция задержала убийцу Исаевой
В Баку сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве женщины.
В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что 12 ноября в полицию поступила информация об убийстве 47-летней Кифаят Исаевой, которая проживала на съемной квартире в Наримановском районе. В ходе следственных действий возникли обоснованные подозрения в том, что некий Эльнур Магеррамов убил Исаеву и скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, Э. Магеррамов задержали и привлекли к следствию.