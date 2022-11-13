Tesla потеряла управление и насмерть сбила пешеходов

Двое человек погибли и трое получили травмы в результате ДТП с автомобилем Tesla, произошедшего в Чаочжоу, провинции Гуандун в Южном Китае, сообщает Global Times.

По информации газеты, авария произошла из-за сбоя в программном обеспечении автомобиля: машина разогналась до максимальной скорости и стала неуправляемой. Полиция начала проверку инцидента.