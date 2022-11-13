Макрон поддержал Турцию после теракта в Стамбуле

Франция соболезнует Турции в связи с гибелью людей в результате теракта в центре Стамбула. Об этом заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон.

"В этот символический для нашей нации день, когда мы вспоминаем жертв терактов 13 ноября 2015 года во Франции, турецкий народ поражен атакой в Стамбуле", - написал французский лидер в своем Twitter.

"Мы разделяем боль турецкого народа и поддерживаем его в борьбе против терроризма", - отметил Макрон.

Слова поддержки и солидарности с Турцией высказала и премьер-министр Франции Элизабет Борн. "Мы разделяем шок и боль турецкого народа. Франция стоит вместе с Турцией в борьбе против терроризма", - написала глава французского Кабмина на своей странице в Twitter.

Согласно официальным данным, в результате теракта в Стамбуле погибли шесть человек, более 80 получили ранения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о террористическом следе в произошедшем. Вице-президент республики Фуат Октай сообщил, что взрывное устройство привела в действие женщина.