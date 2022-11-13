Фархад Мамедов, автор haqqin.az 04:07

По сообщению издаваемой в Армении газеты «Паст», премьер-министр Никол Пашинян сформировал рабочую группу юристов для обсуждения правовых аспектов мирного договора с Азербайджаном. Речь идет о так называемом «вашингтонском плане» – той версии мирного договора, в которой Карабах признается частью Азербайджана. «Как передают наши источники, к настоящему времени Никол Пашинян создал «рабочую группу», которая размышляет над правовой частью «мирного договора», пытаясь найти различные конституционные «лазейки» и создать правовые «основы» для подписания этого документа. По нашим сведениям, в данную «комиссию» входит ряд юристов, приближенных к кругу Пашиняна, и эти юристы уже приступили к делу», - пишет газета «Паст».

Согласно соглашению, принятому в Праге, Армения и Азербайджан заявили о признании территориальной целостности друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года о создании СНГ. Взаимное признание территориальной целостности было одним из пяти основных требований, выдвинутых Азербайджаном по отношению к Армении. На этих принципах основывается и «вашингтонский вариант» мирного договора между двумя странами, в котором говорится о том, что бывший Нагорно-Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана. Однако армянская сторона полагает, что ссылка на Алма-Атинскую декларацию 1991 года противоречит Конституции страны. Дело в том, что, принимая в 1990 году декларацию о независимости, Армения признала «принцип самоопределения Нагорного Карабаха». Декларация о независимости позже легла в основу конституции Армении. Сообщается, что юристы Пашиняна ищут пути разрешения противоречия между этими двумя документами. Следует отметить, что существует и «российская версия» мирного договора между Азербайджаном и Арменией, в которой предполагается отсрочить определение статуса бывшего Нагорно-Карабахского региона. Иными словами, эта версия не подтверждает однозначно, что регион является частью Азербайджана. Такой вариант обсуждался на трехсторонних переговорах, состоявшихся 31 октября в Сочи. По имеющейся информации, азербайджанская сторона его отвергла.