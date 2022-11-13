Новый тезис Пашиняна: если Москва не сможет заставить Азербайджан… наш комментарий
По сообщению издаваемой в Армении газеты «Паст», премьер-министр Никол Пашинян сформировал рабочую группу юристов для обсуждения правовых аспектов мирного договора с Азербайджаном. Речь идет о так называемом «вашингтонском плане» – той версии мирного договора, в которой Карабах признается частью Азербайджана.
«Как передают наши источники, к настоящему времени Никол Пашинян создал «рабочую группу», которая размышляет над правовой частью «мирного договора», пытаясь найти различные конституционные «лазейки» и создать правовые «основы» для подписания этого документа. По нашим сведениям, в данную «комиссию» входит ряд юристов, приближенных к кругу Пашиняна, и эти юристы уже приступили к делу», - пишет газета «Паст».
Согласно соглашению, принятому в Праге, Армения и Азербайджан заявили о признании территориальной целостности друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года о создании СНГ. Взаимное признание территориальной целостности было одним из пяти основных требований, выдвинутых Азербайджаном по отношению к Армении. На этих принципах основывается и «вашингтонский вариант» мирного договора между двумя странами, в котором говорится о том, что бывший Нагорно-Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана.
Однако армянская сторона полагает, что ссылка на Алма-Атинскую декларацию 1991 года противоречит Конституции страны. Дело в том, что, принимая в 1990 году декларацию о независимости, Армения признала «принцип самоопределения Нагорного Карабаха». Декларация о независимости позже легла в основу конституции Армении. Сообщается, что юристы Пашиняна ищут пути разрешения противоречия между этими двумя документами.
Следует отметить, что существует и «российская версия» мирного договора между Азербайджаном и Арменией, в которой предполагается отсрочить определение статуса бывшего Нагорно-Карабахского региона. Иными словами, эта версия не подтверждает однозначно, что регион является частью Азербайджана. Такой вариант обсуждался на трехсторонних переговорах, состоявшихся 31 октября в Сочи. По имеющейся информации, азербайджанская сторона его отвергла.
Через несколько дней после сочинской встречи Вашингтон снова проявил инициативу, и госсекретарь Энтони Блинкен пригласил министров иностранных дел Азербайджана и Армении в США для переговоров по поводу мирного соглашения. По сообщениям, встреча министров в Вашингтоне прошла в конструктивном русле.
В минувшую пятницу вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью местному общественному телевидению, что на встрече в Вашингтоне армянская делегация предложила свои дополнения к тексту мирного соглашения. Что это были за дополнения, он не уточнил. При этом на вопрос ведущего о том, рассматривается ли еще «российский вариант», Пашинян ответил, что Россия должна сначала прояснить свою позицию.
«Мы сказали, что для нас это приемлемо, - заявил в интервью Никол Пашинян. – Для нас ответ ясен, но после заявления, сделанного президентом Российской Федерации, данная тема стала публичной, поэтому я переадресую ваш вопрос российской стороне, и пусть Москва ответит на него публично».
В октябре премьер-министр Армении сказал, что еще в начале сентября Ереван согласился работать на основе предложенных Россией базовых принципов и критериев нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Пашинян заверил, что Армения готова подтвердить это в Сочи, в то же время выразив надежду на то, что Россия будет отстаивать собственные предложения.
После окончания сочинской встречи Пашинян заявил, что азербайджанская сторона потребовала убрать два абзаца из ранее подготовленного текста совместного заявления. Предположительно речь идет о пунктах, содержащих слова «Карабах» и «статус». Иными словами, Азербайджан считает карабахский конфликт исчерпанным и исключает возможность двусмысленного толкования этого вопроса в мирном соглашении, а это означает отказ от «российского варианта». Исходя из заявлений Пашиняна, можно сделать вывод, что позиция Армении такова: Ереван устраивает «российский вариант»; тем не менее, если Москва не сможет заставить Азербайджан принять его, то Армения готова подписать «вашингтонскую версию», чтобы не терять время.