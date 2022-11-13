За прошедший период Аскеров собрал информацию об иностранных компаниях и представительствах иностранных государств в Азербайджане, о месте и времени проведения учений ВМФ на Каспии, о грузах, доставленных на нефтяные платформы, передав указанную информацию через мобильный телефон, а также непосредственно во время встреч со своими кураторами в Иране.

Другое расследование показало, что гражданин Эльнур Расулов, находясь в Иране в 2018 году, договорился о тайном сотрудничестве с иранскими спецслужбами посредством двух кураторов, представлявшихся как «Мейсе» и «Доктор». Далее Расулов привлек к этому делу своего родственника, Арифа Расулова, и вместе с ним посредством WhatsАpp фотографировал участки прохождения нефте- и газопроводов в Гарадагском районе Баку, беспилотники Министерства обороны и Государственной пограничной службы (ГПС) в аэропорту, территорию, где хранились танки и различное военное оборудование на фестивале «Технофест» в Баку, стратегические и военные объекты, зенитно-ракетные комплексы, а также другие объекты радиолокационного контроля, расположенные в Баку, а также в Сальянском и Физулинском районах.

Также было установлено, что другой гражданин Азербайджана Бахтияр Агазаде был завербован иранскими спецслужбами, получая религиозное образование в этой стране. По поручению своих кураторов Агазаде собирал информацию о действующих в Азербайджане представительствах иностранных государств, происходящих в стране общественно-политических процессах, воинских частях, их дислокации и назначениях, в том числе о командном составе, и передавал их иранским спецслужбам.

Также было установлено, что гражданин Мирхафиз Джафарзаде, выполняя поручения объявленного в международный розыск с 2018 года и ныне скрывающегося в Иране Орхана Мамедова, передавал местоположение объектов военного назначения и другую информацию иранским спецслужбам посредством Telegram.

Захир Аскеров, Эльнур Расулов, Ариф Расулов, Мирхафиз Джафарзаде и Бахтияр Агазаде были привлечены к ответственности по статье 274 (государственная измена) и арестованы решением суда.

В ходе расследования выяснилось, что действующие по указке иранских спецслужб и скрывающиеся в Иране от уголовного преследования Тохид Ибрагимбейли, Орхан Мамедов, Эльшад Гаджиев и другие создали в мессенджере WhatsApp закрытые группы под названиями «Обсуждения» и «Объявления», привлекая туда азербайджанских граждан, и распространяли через эти группы радикальные, религиозно-экстремистские идеи, противоречащие признанным современным международным правом правам человека, противоречащие Конституции Азербайджанской Республики, рассчитанные на создание в Азербайджане религиозного государства.