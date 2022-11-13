Отследить ее маршрут удалось благодаря многочисленным камерам видеонаблюдения, установленным на этой улице. При задержании женщины на съемной квартире у нее был обнаружен пистолет и патроны к нему.

Глава Минюста Турции Сулейман Сойлу сообщил, что по делу о теракте в Стамбуле задержаны 46 человек.

*** 10:33

Во взрыве на улице Истикляль в Стамбуле и гибели шести человек виновны террористы ПКК. Полиция задержала 22 подозреваемых, в том числе женщину, которая заложила бомбу. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, пишет Reuters.

По его словам, приказ о взрыве бомбы на Истикляль был отдан в Кобани, городе на севере Сирии, где турецкие силы в последние годы проводили операции против сирийских курдских ополченцев YPG.

«Мы оценили, что инструкция по атаке поступила из Кобани. Человек, который совершил инцидент, оставил бомбу, он задержан. Ранее был задержан еще 21 человек», - сказал Сулейман Сойлу. Он добавил, что женщина, заложившая бомбу, прилетела из сирийского города Африн.