Американские эксперты: скоро активизируются бои в Донецкой области

В ближайшие недели стоит ожидать активизации боев в Донецкой области. Об этом заявили эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своей сводке о положении дел на фронте.

По их мнению, российские наступательные операции в Донецкой области будут активизироваться в ближайшие недели по мере прибытия дополнительных мобилизованных вместе с силами, выведенными из западной части Херсона.

«Украинские силы окажутся в тяжелом положении. Киеву, скорее всего, придется отвлекать войска для защиты от возобновившихся наступлений России. Россияне вряд ли добьются значительных успехов в оперативном отношении, несмотря на возобновившиеся усилия. Хотя вероятно, что со временем ценой огромных потерь они смогут захватить Бахмут», - считают аналитики.

Российские мобилизованные показали себя недостаточно подготовленными, они плохо экипированы. Многие из них неохотно вступают в бои. Мобилизованные прибывают не сплоченными частями, а направляются небольшими подразделениями на замену в части, которые девять месяцев сражаются без отдыха. Многие отряды понесли большие потери в живой силе и технике, люди в значительной степени деморализованы, пишет ISW.