Жаля Агазаде, собкор 11:06

Вот уже несколько месяцев как были снесены заборы и постройки, незаконно воздвигнутые на территории вдоль прибрежных участков бакинского поселка Бузовны, известных как «скалы Бузовны». Последние полгода жители поселка каждое воскресенье пытаются придать этой местности цивилизованный вид, терпеливо очищая побережье Каспия от сотен тысяч тонн строительного мусора. Здесь же, в нескольких шагах от моря, расположены незаконно возведенные роскошные виллы стоимостью в миллионы манатов, которые до сих пор не снесены.

Мы отправились в поселок, чтобы проследить за ходом расчистки «скал Бузовны». Сейчас здесь работают несколько строительных машин, большегрузные автомобили вывозят строительный мусор, а группа местных жителей добровольно собирает его и загружает в кузова мусоровозов. Сейфулла Азер, организатор работ, рассказал, что скалы считаются символом поселка Бузовны, для местных жителей это чуть ли не сакральное место. Он также сообщил, что построенные вдоль берега Каспия предприятия общепита и владельцы вилл годами сбрасывали мусор прямо в море. «Между морем и берегом было около пятидесяти метров незанятой территории, - объяснил Сейфулла Азер. – И на этом месте кто-то захотел построить завод. Чтобы не допустить этого, жители поселка вышли на акцию протеста с подготовленным отчетом о том, какой вред может нанести экологии поселка строительство промышленного предприятия, а также с видеообращением к президенту Ильхаму Алиеву. К чести господина президента наше обращение не осталось без ответа - глава государства отдал распоряжение о сносе незаконных объектов и дач».

Представители власти говорят местным жителям, что береговая линия - это собственность государства, которую никто не имеет права приватизировать. Тем не менее на протяжении многих лет обращения жителей поселка в соответствующие органы с требованием снести незаконно построенные объекты и дачи оставались безрезультатными. В настоящее время на береговой линии, всего в нескольких метрах от моря, осталось четыре здания. По словам жителей, они не знают, кому эти дома принадлежат. Но один из них сказал, что на строительство этих прибрежных вилл были потрачены миллионы манатов. «Глядя на длину забора вот этой виллы, нетрудно догадаться, что она принадлежит какому-то крупному госчиновнику, - сказал он. - Эта вилла стоит здесь уже пятнадцать лет, но ее двери месяцами никто не открывает…» Присоединившийся к разговору Сейфулла Азер добавил, что президент лично приказал освободить прибрежную территорию скал Бузовны. Но кто-то, видимо, не хочет отказываться от построенной недвижимости.

«Ни один владелец земли, расположенной на песчаном берегу или на скалах, не соблюдает Закон о градостроительстве и архитектуре, - сетует Сейфулла Азер. - Согласно законодательству, 20-50-метровая полоса вдоль берега моря не может быть приватизирована и является закрытой для общего пользования. Выходит, что этим людям удалось получить документы незаконным путем». Несмотря на ветреную и дождливую погоду, число людей, участвующих в расчистке берега, на глазах увеличивается. Люди убирают строительный мусор со скал и просеивают песок на замусоренной до безобразия пляжной полосе. Чтобы полностью вывезти эти отходы, грузовикам нужно непрерывно работать в течение нескольких месяцев. «Смотрите, для перевозки мусора нужно не меньше 400 грузовиков, - говорит пожилой житель, участвующий в акции. - Завершение сноса незаконных строений и периодическая уборка территории - это еще не конец работы. Нужен многомесячный, кропотливый труд, чтобы устранить ущерб, нанесенной природе этими безответственными людьми!..» Несмотря на сильный ветер, этот пожилой человек взбирается на высокие скалы и помогает нам подняться. Рассказывает, что с детства приходил сюда с друзьями и смотрел на море. В те времена люди высекали на скалах на память свои имена. С годами Каспий отступил на несколько метров, появились постройки, а море превратили в общественную свалку.