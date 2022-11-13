ИВ Баку готовится к суровой зиме

В Исполнительной власти города Баку состоялось совещание с участием глав исполнительной власти столичных районов и руководителей соответствующих хозяйственных структур, состояние подготовки к обильным снегопадам в зимний период, меры по противодействию незаконному строительству и уличной торговле в столичных регионах.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, выступивший на совещании глава ИВ Баку Эльдар Азизов заявил, что в последние дни в горных районах страны выпало больше снега по сравнению с предыдущими годами, что говорит о том, что зима будет суровой и дождливой. В связи с этим районным органам исполнительной власти, коммунальным и хозяйственным службам поручено принять соответствующие подготовительные меры, провести тренинги с участием сотрудников штабов и профильных организаций, созданных в связи с подготовкой к зиме.

Также Исполнительная власть обратилась к управлениям, организациям и частным учреждениям, в том числе к руководителям предприятий общественного питания, общественности и жителям города Баку, призвав их к активным работам по уборке в снежные дни.