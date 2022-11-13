Китай недоволен Россией

Россия безответственно относится к угрозам применения ядерного оружия. Об этом заявил премьер-министр Китая Ли Кэцян в ходе саммита Ассоциации стран Восточной Азии в Камбодже. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.

По словам чиновника, китайский премьер говорил довольно подробно о политике Китая в отношении Украины и дал понять, что Пекин недоволен ядерной риторикой своего стратегического партнера России.

"Ли Кэцян сделал четкий акцент на суверенитете, на безответственности ядерных угроз, необходимости обеспечения того, чтобы ядерное оружие не использовалось так, как намекали некоторые", - сказал американский представитель.

Он подчеркнул, что "в Пекине несомненно был некоторый дискомфорт по поводу безрассудной риторики и активности со стороны России".

"Я думаю, также бесспорно, что Китай, вероятно, одновременно удивлен и даже несколько смущен ходом российской военной операции", - сказал чиновник.