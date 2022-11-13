Армяне обстреляли азербайджанские позиции в Кельбаджаре и Ходжавенде
Вечером 13 ноября ВС Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Истису, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные на территории Кельбаджарского района, сообщили в Минобороны.
Кроме того, 14 ноября в 04:00 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Ходжавендском направлении.
Подразделения ВС Азербайджана в обоих случаях приняли адекватные ответные меры.