Переводы без комиссии с Muganbank P2P

В рамках акции, которая продлится до 11 декабря 2022 года, можно отправить деньги без комиссии более чем в 100 стран мира, обратившись в любой филиал или отделение «Муганбанка».

Стартовала новая кампания в системе денежных переводов Muganbank P2P, являющаяся совместным проектом ОАО «Муганбанк» и международной платежной системы Mastercard.

Одним из самых больших преимуществ Muganbank P2P является быстрый и безопасный перевод средств непосредственно на счет отправителя с возможностью конвертации в валюту страны получателя. Для этого достаточно открыть валютный счет в долларах США в «Муганбанке».

Данная платформа представляет собой систему денежных переводов, предлагаемую международной платежной системой Mastercard, и была впервые реализована «Муганбанком» в Азербайджане.

Для получения дополнительной информации клиенты могут обратиться в информационный центр 933 или ближайшее отделение «Муганбанка».