13:20

Турция не принимает соболезнования Соединенных Штатов, принесенные из-за теракта в Стамбуле. Об этом заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, сообщает TRT Haber. «Мы не принимаем соболезнования посольства США, мы их отвергаем», - сказал он. Глава МВД Турции подтвердил, что террористов PKK, организовавших взрыв на стамбульской улице Истикляль 13 ноября, поймали. Сейчас проводятся допросы. «Террористы пойманы. Если бы мы их не поймали, сегодня они (PKK – ред.) нелегально переправили бы виновных в Грецию», - сказал Сулейман Сойлу.

По его словам, Рабочая партия Курдистана отдала приказ об убийстве гражданки Сирии Ахлам Альбашир, которая заложила бомбу. Это стало известно, когда правоохранители начали прослушивать подозреваемых. «Понятно, что они разработали план, как убить террористку и помешать нам разобраться с последствиями инцидента», - подчеркнул министр внутренних дел. Турция даст жесткий ответ террористам Рабочей партии Курдистана, пообещал Сулейман Сойлу.

* * *12:21 Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу резко отреагировал на соболезнования США в связи с терактом в центре Стамбула. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер осудила теракт и заявила, что Вашингтон «плечом к плечу с нашим союзником по НАТО Турцией в борьбе с терроризмом». «Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко. Неискренность наших так называемых союзников, которые посылают им деньги из своего собственного Сената, очевидна», - сказал глава турецкого МВД журналистам.