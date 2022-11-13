Гасанов и Бурчуладзе подписали план двустороннего сотрудничества фото; обновлено 13:14
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Грузию встретился с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе, сообщили в Минобороны.
Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, перспективы развития военного сотрудничества, проведение совместных учений и организацию рабочих встреч. Кроме того, обсуждались вопросы расширения сотрудничества в военной, военно-технической сфере, в областях военного образования и медицины.
По итогам встречи министры подписали план двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2023 год.
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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе прибыл с официальным визитом в эту страну.
Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, генерал-полковник Гасанов посетил парк Гейдара Алиева в Тбилиси, где возложил венок к памятнику общенациональному лидеру.
В рамках визита запланирован ряд встреч Закира Гасанова с военно-политическим руководством Грузии.