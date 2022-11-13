Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Грузию встретился с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе, сообщили в Минобороны.

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, перспективы развития военного сотрудничества, проведение совместных учений и организацию рабочих встреч. Кроме того, обсуждались вопросы расширения сотрудничества в военной, военно-технической сфере, в областях военного образования и медицины.

По итогам встречи министры подписали план двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2023 год.