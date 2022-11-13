МИД России назвал «фейком» информацию о госпитализации Лаврова обновлено 13:24; видео
Пресс-секретарь МИД РФ Захарова назвала фейком сообщения о госпитализации Лаврова на Бали: «Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков».
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Глава МИД РФ Сергей Лавров доставлен в больницу после прибытия на саммит G20 на Бали, сообщил AP со ссылкой на индонезийских чиновников.
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