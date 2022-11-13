Кто взрывает Турцию? наша реакция
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу был сегодня категоричен. По словам главы ведомства, у следствия есть улики, указывающие на то, что следы атаки ведут в Сирию: «По нашим оценкам, приказ поступил из Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна. Имеющиеся у следователей улики указывают на то, что взрыв организовали ОНС/РПК».
Кровавая хроника
У турок – скорбь и тревога: «Неужели возвращаются времена, когда Турцию взрывали каждый год?» И здесь совершенно необходимо напомнить недавнюю хронологию этих взрывов.
2015 год: три теракта. 2016 год: 8 мощных терактов. 2017 год: два теракта потрясли страну. Теракт в июле 2017 года. Еще один в июле и сентябре 2019 года.
Змеи обязательно вернутся к своим спонсорам. Закономерность здесь очевидна: как только Анкара начинает активно бороться с экстремистами – на турецких улицах начинают греметь взрывы. Что ИГИЛ, что курдские террористы в этом вопросе мгновенно достигают трогательного единства, посылая кровавый месседж Анкаре: «Не трогайте наше змеиное кубло – вам же хуже будет».
После недавних успехов турецкой разведки и турецкой армии по ликвидации террористов РПК в Иракском Курдистане и в Сирии курдские террористы вновь решились на теракты, демонстрируя, по выражению главы Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, «свое уродливое лицо».
Конечно, можно говорить о том, что «турецкие спецслужбы не сумели предотвратить». Это проще всего. Но гораздо более глубоким является другой вопрос. Сама по себе РПК – достаточно маргинальная организация, идеи которой не разделяют даже сами курды. Так откуда у нее берутся возможности для масштабных терактов. Откуда деньги, в конце концов?
Сулейман Сойлу сказал по этому поводу следующее: «Я думаю, что необходимо оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко. Неискренность наших так называемых союзников, которые посылают им деньги из своего собственного Сената, очевидна». Резко – да. Но настолько же и справедливо.
Заигрывание Вашингтона и ряда европейских государств с боевиками РПК ни для кого не является секретом. Как не является секретом и желание ряда государств свержение Эрдогана. Если понадобится, то и путем ввержения Турции в хаос. И если говорить о виновности РПК, то неизбежно нужно говорить о той поддержке, которую ей оказывает целый ряд стран - от Вашингтона до Европы, от Москвы до Тегерана.
Они все еще верят, что могут управлять курдскими террористами, что могут заставить их кусать только тех, на кого укажут пальцем. Пока это так. Но скоро эти змеи вернутся – и покусают тех, кто их спонсировал, снаряжал и поддерживал. И ждать этого осталось совсем недолго.