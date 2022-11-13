Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 13:17

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу был сегодня категоричен. По словам главы ведомства, у следствия есть улики, указывающие на то, что следы атаки ведут в Сирию: «По нашим оценкам, приказ поступил из Кобани, а исполнитель нападения прибыл из Африна. Имеющиеся у следователей улики указывают на то, что взрыв организовали ОНС/РПК».

Кровавая хроника У турок – скорбь и тревога: «Неужели возвращаются времена, когда Турцию взрывали каждый год?» И здесь совершенно необходимо напомнить недавнюю хронологию этих взрывов. 2015 год: три теракта. 2016 год: 8 мощных терактов. 2017 год: два теракта потрясли страну. Теракт в июле 2017 года. Еще один в июле и сентябре 2019 года. Змеи обязательно вернутся к своим спонсорам. Закономерность здесь очевидна: как только Анкара начинает активно бороться с экстремистами – на турецких улицах начинают греметь взрывы. Что ИГИЛ, что курдские террористы в этом вопросе мгновенно достигают трогательного единства, посылая кровавый месседж Анкаре: «Не трогайте наше змеиное кубло – вам же хуже будет». После недавних успехов турецкой разведки и турецкой армии по ликвидации террористов РПК в Иракском Курдистане и в Сирии курдские террористы вновь решились на теракты, демонстрируя, по выражению главы Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, «свое уродливое лицо».