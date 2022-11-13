«Серхедчи» и AAAF в борьбе за 4-е место в Баскетбольной лиге Азербайджана
Сегодня будет сыгран заключительный матч 5-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В 19:00 в Спортивном олимпийском центре «Серхедчи» одноименная команда сыграет с AAAF из Хырдалана. Соперники занимают 6-е и 7-е места соответственно и постараются победить, чтобы подняться в турнирной таблице. Обе команды в зависимости от результата матча могут подняться на 4-е место.
Матч можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Напомним результаты трех других матчей 5-го тура:
НТД (Баку) – «Сабах» (Баку) - 70:77, «Олимпик» (Шеки) – «Зирвя» (Астара) – 95:92, «Гянджа» - «Нефтчи» (Баку) - 68:65.
Турнирное положение:
1. НТД – 9 очков (5 матчей)
2. «Сабах» - 9 (5)
3. «Гянджа» - 9 (5)
4. «Нефтчи» – 7 (5)
5. «Олимпик» - 7 (5)
6. «Серхедчи» - 6 (4)
7. AAAF – 5 (4)
8. «Зирвя» - 5 (5).