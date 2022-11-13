«Серхедчи» и AAAF в борьбе за 4-е место в Баскетбольной лиге Азербайджана

В 19:00 в Спортивном олимпийском центре «Серхедчи» одноименная команда сыграет с AAAF из Хырдалана. Соперники занимают 6-е и 7-е места соответственно и постараются победить, чтобы подняться в турнирной таблице. Обе команды в зависимости от результата матча могут подняться на 4-е место.

Матч можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.