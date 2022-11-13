Армянам помогали въехать в США за $25 тысяч

Служба национальной безопасности Армении задержала группу граждан страны, которой в сговоре с местными турфирмами удалось организовать незаконный выезд ряда граждан Армении через транзитные страны в США, беря с каждого 25 тыс. долларов США, пишут армянские СМИ.

Отмечается, что были подготовлены необходимые поддельные документы о работе, зарплате, доходах, имуществе, которые были представлены компетентным органам, а также фальшивые справки о смерти близких родственников (это облегчает получение визы) тех граждан, кто направлялся в США.