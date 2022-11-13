Казахстан заблокировал вывоз зерна из России в Китай

По данным РЖД, стоимость перевозки тонны зерна по территории Казахстана за 2 тыс. км составляет около 2,5 тыс. рублей. Внутри России это стоит примерно 1,3 тыс. На практике стоимость перевозок через Казахстан еще выше, это обходится перевозчикам в 3 150–3 300 рублей за тонну, тогда как аналогичный российский маршрут стоит 600–630 рублей.

Казахстан практически заблокировал железнодорожные поставки российского зерна в страны Центральной Азии и Китай. Об этом заявил вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут, пишут российские СМИ.

«Это связано с тем, что транзитный тариф привязан к курсу швейцарского франка», - поясняет источник. Из-за этого российское зерно не доезжает до Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Афганистана и Китая.

«Фактически для России масштабные поставки в страны Центральной Азии заблокированы, как и транзит в Китай через Казахстан. Это дает конкурентные преимущества Казахстану и позволяет ему вести реэкспорт российского зерна», - подчеркивает Александр Корбут.

О проблеме сообщили в российскую Государственную Думу. Менеджеры РЖД встречались с депутатами «Единой России» и просили их добиться снижения тарифов Казахстаном. В пресс-службе РЖД заявили, что в сентябре направили «Казахстанским железным дорогам» письмо с просьбой уменьшить плату за транзит. Но после этого ситуация не изменилась.