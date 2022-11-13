Хачатрян: Армения активно закупает оружие

Россия – основной поставщик оружия для Армении, но некоторые виды вооружений нужно закупать в других странах, заявил журналистам замглавы постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Армении Армен Хачатрян.

«Лучшую проверку оружие проходит во время войны. Мы видели 44-дневную войну, наблюдаем за боевыми действиями на Украине, в Сирии, и наши эксперты хорошо знают, какое оружие нужно. Конечно, российское оружие составляет основную часть нашего арсенала, есть хорошее оружие, которое оправдывает себя. Но некоторые вооружения нужно покупать в других странах», – сказал Хачатрян.

В частности, по его словам, речь идет о средствах защиты от беспилотников.

Хачатрян добавил, что процесс приобретения оружия идет активно, с рядом государств «ведутся интенсивные обсуждения» по этой теме.