Переданных Азербайджаном армянских военных отправят служить

Министр обороны Армении Сурен Папикян отверг идею освободить от военной службы переданных Азербайджаном военнослужащих, пишут армянские СМИ.

Папикян отреагировал на замечание журналиста о том, что эти военнослужащие «находятся в тяжелом психологическом состоянии» после возвращения, и можно ли в связи с этим на законодательном уровне освободить их от службы в ВС.

«Не думаю, что вернувшихся из плена нужно освобождать от армейской службы», - сказал Папикян.