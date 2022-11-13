Евросоюз готов ограничить цены на российскую нефть

Европейский союз «готов приступить» к работе над установлением потолка цен на российскую нефть. Об этом заявила президент его исполнительного органа Урсула фон дер Ляйен, пишет Bloomberg.

«Мы установили все необходимые инструменты в Европейском союзе. Важно не только осушить военную казну России, но и очень важно, чтобы многие уязвимые страны имели приемлемый уровень цен», - сказала она в кулуарах саммита G20.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что уровень цен еще не определен.