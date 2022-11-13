Переговоры Си Цзиньпина и Байдена начались на Бали

Председатель КНР Си Цзиньпин и его американский коллега Джо Байден встретились перед саммитом «Группы двадцати» (G20) на индонезийском острове Бали. Об этом 14 ноября сообщило агентство «Синьхуа».

В начале встречи президент США отметил ответственность, которую несут лидеры, чтобы показать, что Пекин и Вашингтон смогут преодолеть имеющиеся между ними разногласия. «США готовы сотрудничать с Китаем, если он этого хочет», — добавил политик.

Байден подчеркнул, что мир ожидает от двух стран ключевой роли в решении мировых вызовов, среди которых глобальное потепление и продовольственный кризис.

Со своей стороны, Си Цзиньпин указал на необходимость работать со всеми странами, чтобы принести надежду на мир и уверенность в глобальной стабильности.