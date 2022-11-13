«Это территория России»: Кремль не комментирует визит Зеленского в Херсон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев визит президента Украины Владимира Зеленского в Херсон.

«Это территория Российской Федерации», - сказал он.

Ранее о приезде Владимира Зеленского в Херсон сообщило Reuters. Впоследствии украинский президент подтвердил информацию о своем визите в город и опубликовал несколько фотографий, на которых он в сопровождении военных ходит по херсонским улицам.