Житель Хырдалана подделывал 20-манатные купюры
Полиция задержала жителя Хырдалана Глеба Куликина, подозреваемого в изготовлении денежных купюр номиналом 20 манатов, сообщили в МВД.
В ходе осмотра в квартире Куликина были обнаружены и изъяты три принтера, используемые для изготовления фальшивых денег, и 25 поддельных купюр номиналом 20 манатов.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 204 (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК АР.
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