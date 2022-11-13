Житель Хырдалана подделывал 20-манатные купюры

Полиция задержала жителя Хырдалана Глеба Куликина, подозреваемого в изготовлении денежных купюр номиналом 20 манатов, сообщили в МВД.

В ходе осмотра в квартире Куликина были обнаружены и изъяты три принтера, используемые для изготовления фальшивых денег, и 25 поддельных купюр номиналом 20 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 204 (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК АР.