Кремль о переговорах США и России в Турции
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть сообщения о переговорах России и США в Анкаре.
«Нет, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», - сказал представитель Кремля.
Ранее российские СМИ писали, что в турецкой столице 14 ноября проходят переговоры между делегациями России и США. В Турцию прилетел директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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