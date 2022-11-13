Кремль о переговорах США и России в Турции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть сообщения о переговорах России и США в Анкаре.

«Нет, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», - сказал представитель Кремля.

Ранее российские СМИ писали, что в турецкой столице 14 ноября проходят переговоры между делегациями России и США. В Турцию прилетел директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.