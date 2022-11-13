CityNet увеличил скорость интернета

С этого месяца интернет-провайдер CityNet предлагает своим абонентам новые продукты. Абоненты получат более быструю и выгодную услугу интернет-провайдера, которая теперь состоит из обновленных трех тарифных пакетов.

В первом тарифном пакете абоненты могут получить интернет со скоростью 40 Мбит/с всего за 17,99 маната.

Во втором тарифном пакете, включающем в себя как интернет, так и услуги телевидения, пользователям предлагается интернет со скоростью 50 Мбит/с и 240 телеканалов всего за 27,99 маната.

Третий тарифный пакет, который состоит из трех услуг - интернет со скоростью 100 Мбит/с, 240 каналов ТВ и услуга линии домашнего телефона, предлагаются абонентам всего за 37,99 маната.

Целью интернет-провайдера CityNet является обеспечение абонентов более высокоскоростным интернет-сервисом, повышение удовлетворенности клиентов и усовершенствование качества предоставляемых услуг. Для этого компания создает более простые и улучшенные возможности для абонентов, заменяя 9 тарифных пакета на 3.

CityNet предоставляет своим абонентам сервис высокоскоростного фиксированного интернета, линии домашнего телефона и цифрового телевидения (более 240 телеканалов, в том числе 40 каналов HD). Абоненты могут проверить наличие услуг по любому адресу на сайте компании или позвонив в Колл-центр.