15-летняя жительница Товуза сбежала с любимым

Жительница села Говлар Товузского района А.Х. (1958 г.р.) обратилась в полицию с заявлением о похищении своей внучки (2007 г.р.), пишет Qafqazinfo.

Женщина заявила, что ее внучку похитили с целью женитьбы.

Как сообщили в Гянджинской региональной группе МВД, сотрудники полиции выяснили, что похитителем несовершеннолетней является житель Товузского района Э.Мехдиев (1994 г.р.). Отмечается, что Мехдиев и похищенная им девушка любили друг друга, и похищение было совершено по взаимному согласию.

Сотрудники полиции определили местонахождение девушки и передали ее родителям.

По факту ведется расследование.