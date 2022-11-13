15-летняя жительница Товуза сбежала с любимым
Жительница села Говлар Товузского района А.Х. (1958 г.р.) обратилась в полицию с заявлением о похищении своей внучки (2007 г.р.), пишет Qafqazinfo.
Женщина заявила, что ее внучку похитили с целью женитьбы.
Как сообщили в Гянджинской региональной группе МВД, сотрудники полиции выяснили, что похитителем несовершеннолетней является житель Товузского района Э.Мехдиев (1994 г.р.). Отмечается, что Мехдиев и похищенная им девушка любили друг друга, и похищение было совершено по взаимному согласию.
Сотрудники полиции определили местонахождение девушки и передали ее родителям.
По факту ведется расследование.