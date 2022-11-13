Убившего учительницу Новрузова будут судить

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Орхана Новрузова, обвиняемого в убийстве 61-летней учительницы.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело ведет судья Эльдар Исмаилов. Подготовительное заседание суда назначено на 22 ноября.

Отметим, что утром 27 мая текущего года в районную прокуратуру поступила информация о пожаре в частном доме в поселке Локбатан Гарадагского района и обнаружении тела проживавшей там Хураман Гасановой.

Подозреваемым стал 37-летний Орхан Новрузов. Следователи полагают, что причиной убийства Гасановой стал личный конфликт. Согласно первоначальной версии, убийство было совершено с корыстной целью.

Гасанов была учителем начальных классов средней школы №139 Гарадагского района.