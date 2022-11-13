Неизвестный открыл стрельбу в кампусе Университета штата Вирджиния в Соединенных Штатах. Как минимум три человека погибли, сообщила в Twitter местная полиция.

"Стрельба привела к гибели трех человек, еще двое пострадали", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, преступник - бывший студент Университета штата Вирджиния Кристофер Дарнелл Джонс-младший. Он скрылся с места преступления на внедорожнике, бывший студент вооружен и опасен. Полицейские ищут его.

Представители университета не установили личности жертв и не заявили, были ли они студентами. Сейчас кампус закрыт, студентов попросили оставаться в помещениях.