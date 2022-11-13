Прокурор из Азербайджана принял участие в оценке полиции и погранслужбы Румынии

Начальник Управления внеуголовных преследований Эльнур Мусаев в составе экспертной группы антикоррупционного ведомства Совета Европы провел мониторинговую миссию в столице Румынии Бухаресте.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что эксперты из Германии, Австрии, Греции и Азербайджана в начале ноября проверили соответствие мер по обеспечению предупреждения коррупции, этического регулирования, предупреждения конфликта интересов, декларирования финансовых интересов, мониторинга, обеспечению внутренней безопасности и подготовке профпригодных кадров в органах центральной власти, а также полиции и погранслужбы Румынии передовым европейским стандартам.

Ранее азербайджанский эксперт принимал участие в антикоррупционной оценки Литвы и Северной Македонии. В настоящее время полицейские службы этих стран принимают меры по выполнению рекомендаций, принятых с участием азербайджанского прокурора.

В целом же эксперт из Азербайджана за последние несколько лет принял участие в оценке 16 стран в рамках трех ведущих международных антикоррупционных механизмов.