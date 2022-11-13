Суровый приговор Абдуллаеву за попытку убить жену

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над Тарланом Абдуллаевым, которого обвинили в покушении на убийство своей супруги.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, решением суда Тарлан Абдуллаев приговорен к 8 годам лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел в отеле Citadel в Баку. В районную прокуратуру поступила информация о ранении жительницы Джалилабадского района Ругии Абдуллаевой. В ходе следствия выяснилось, что муж потерпевшей, 30-летний Тарлан Абдуллаев, умышленно пытался убить Абдуллаеву, нанеся ей множественные ножевые ранения во время конфликта.

В прокуратуре Насиминского района возбудили уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на убийство).