В Херсоне официально подняли украинский флаг видео

Появилось видео официальной церемонии поднятия флага Украины в освобожденном Херсоне при участии президента Владимира Зеленского. Видео опубликовал замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Флаг подняли возле здания местной областной администрации. 

Как уже сообщалось, сегодня Зеленский прибыл в Херсон. Президент Украины вместе с главой ОП Андреем Ермаком прогулялся по центральной площади Свободы, выступил на брифинге перед журналистами и обменялся приветствиями с местными жителями.