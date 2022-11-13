В Херсоне официально подняли украинский флаг видео
Появилось видео официальной церемонии поднятия флага Украины в освобожденном Херсоне при участии президента Владимира Зеленского. Видео опубликовал замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Флаг подняли возле здания местной областной администрации.
Как уже сообщалось, сегодня Зеленский прибыл в Херсон. Президент Украины вместе с главой ОП Андреем Ермаком прогулялся по центральной площади Свободы, выступил на брифинге перед журналистами и обменялся приветствиями с местными жителями.