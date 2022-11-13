В России исключили вывод войск для начала переговоров с Украиной

Несмотря на демонстрируемое Россией желание вернуться к переговорам, она не намерена выводить войска с оккупированных территорий. Это подтвердил замглавы российского МИД Александр Грушко, пишут российские СМИ.

«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на Земле», - сказал он журналистам.

Напомним, отвод войск - основное условие Киева для возвращения к дипломатии. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении назвал пять условий для возвращения к переговорам.

«Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», - перечислил украинский президент.