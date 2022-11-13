Сахарный диабет у детей: что знаем о нем?

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Этот день был учрежден Международной диабетической федерацией совместно с Всемирной организацией здравоохранения в 1991 году в ответ на обеспокоенность возрастающей частотой случаев заболевания сахарным диабетом в мире. В этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Совместно с Джоном Маклеодом и Чарлзом Бестом Бантинг открыл инсулин (гормон, регулирующий содержание сахара в крови, или глюкозы), за что ему была присуждена Нобелевская премия.

Говоря о том, что приводит к сахарному диабету у детей, эндокринолог отметила, что в детском и юношеском возрасте чаще выявляется сахарный диабет 1-го типа: «Этот тип диабета является полигенным многофакторным заболеванием, в основе которого лежит иммуноопосредованная или идиопатическая деструкция β-клеток поджелудочной железы, приводящая к абсолютному дефициту инсулина. У детей также встречается СД 2-го типа, однако в этом возрастном периоде частота его выявления меньше, чем СД 1-го типа. Сахарный диабет 2-го типа представляет собой нарушение углеводного обмена, в основном вызванное резистентностью к инсулину и относительным дефицитом инсулина».

По словам Сабины Машадиевой-Байрамовой, большую роль в развитии двух основных типов заболевания играет генетический фактор (наследственная предрасположенность): «Патологические гены, вызывающие СД 1-го типа, расположены на коротком плече 6-й хромосомы. Гены, предрасполагающие к диабету 2-го типа, локализуются на коротком плече 11-й хромосомы. Естественно, есть несколько факторов, способствующих возникновению болезни. Так, вирусные инфекции являются одними из наиболее значимых этиологических агентов развития СД 1-го типа. К факторам, провоцирующим развитие СД 2-го типа, относятся избыточный вес, ожирение, стресс и др.».

На вопрос о том, каковы симптомы сахарного диабета у детей, специалист-эксперт Минздрава отмечает, что симптомы сахарного диабета 1-го и 2-го типа могут быть одинаковыми - сухость во рту, постоянная жажда, частое мочеиспускание, общая слабость и повышенная утомляемость: «Сахарный диабет 1-го типа также может вызывать потерю веса, чувство голода, раздражительность и бессонницу. Важным условием развития сахарного диабета 2-го типа являются набор веса, ожирение и постоянное чувство голода. При поздней диагностике сахарного диабета 1-го типа (несвоевременное обращение к врачу) у больных может развиться кетоацидотическая кома - самая тяжелая степень диабетического кетоацидоза, проявляющаяся полной потерей сознания. При кетоацидотическом состоянии все перечисленные жалобы усиливаются. Кроме того, появляются тошнота, рвота, острые боли в животе, изо рта ощущается запах ацетона, в тяжелых случаях – возможна потеря сознания. В случае откладывания лечения у людей с сахарным диабетом 2-го типа может повыситься степень ожирения».

Рассказала врач и о том, что можно есть детям с сахарным диабетом: «Детям, страдающим сахарным диабетом, рекомендуется исключить или снизить до минимума употребление рафинированных углеводов. При этом соотношение медленно усваиваемых углеводов, жиров и белков должно быть правильно скорректировано в течение дня. Помимо этого, фрукты лучше разделить на небольшие порции и принимать их преимущественно после еды».

Отвечая на вопрос о том, можно ли ребенку с диабетом заниматься спортом, эндокринолог подчеркивает, что дети, страдающие диабетом, могут заниматься практически всеми видами спорта: «Конечно, многое зависит от общего физического состояния ребенка. Дети с впервые выявленным сахарным диабетом и без каких-либо осложнений заболевания могут заниматься спортом по общему правилу. Детей с диабетом 1-го типа, получающих инсулинотерапию, необходимо научить корректировать дозу инсулина или подкрепиться перед тренировкой. При физических нагрузках уровень глюкозы в крови быстро падает, что может вызвать у них гипогликемию. Это состояние также может возникать у пациентов с диабетом 2-го типа. Вот почему перед тренировкой необходимо подкрепиться небольшим перекусом. Кроме того, рекомендуется брать с собой небольшую порцию еды, возможно, могут понадобиться дополнительные перекусы после занятий спортом».