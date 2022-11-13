Соловьев недоволен: «На наши территории вторглись: Запорожье, Луганск, Херсонская область. А где ОДКБ?»

Российский пропагандист Владимир Соловьев поднял вопрос целесообразности существования ОДКБ. Об этом он сказал в выпуске передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«На наши территории вторглись - Запорожье, Луганск, Херсонская область. А где ОДКБ? Возникает вопрос в смысле существования некоторых организаций. Если им надо, то пожалуйста, а когда нам что-то надо, они - нет, ребят», - заявил Соловьев.

ОДКБ - организация, которая создана для укрепления мира и коллективной защиты на основе независимости. Сейчас в ее составе находятся шесть государств - Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.