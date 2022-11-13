PKK отрицает причастность к теракту в Стамбуле

Террористическая Рабочая партия Курдистана отвергла свою причастность к взрыву в Стамбуле. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление группировки.

"Для нас не может быть и речи о том, чтобы каким-либо образом нацеливаться на мирных жителей", - сказано в заявлении PKK.

В результате взрыва 13 ноября на стамбульской улице Истикляль погибли шесть человек, свыше 80 пострадали. По версии правоохранителей, к теракту причастна Рабочая партия Курдистана и ее сирийское крыло. Задержанная гражданка Сирии, которая оставила сумку с бомбой внутри на месте взрыва, подтвердила свое членство в террористической организации и то, что взорвать бомбу ей приказала РКК.