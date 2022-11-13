Иран атаковал иракских курдов видео
Корпус стражей исламской революции ударил по позициям «террористических групп», действующих в Иракском Курдистане.
Fars передает, что Сухопутные войска КСИР обстреляли позиции «террористических групп» с помощью реактивных систем залпового огня, высокоточного оружия и беспилотников.
Ранее сообщалось, что силы безопасности ИРИ арестовали более 100 членов «сепаратистских и террористических» групп, включая партию «Комала» и «Демократическую партию Иранского Курдистана».