Икрам Нур, автор haqqin.az 17:19

Национальный совет по разведке США составил конфиденциальный отчет, в котором утверждается, что Эмираты годами проводили операции влияния в Вашингтоне, чтобы подчинить американскую внешнюю политику в ближневосточном регионе своим целям. Не так давно посол Эмиратов в ОАЭ Юсеф Аль Отайба заявил, что гордится влиянием и хорошей репутацией ОАЭ в США. «Это было заработано с трудом и является вполне заслуженным. Это продукт десятилетий тесного сотрудничества между ОАЭ и США, продукт эффективной дипломатии. Это отражает наши общие интересы и общие ценности», - сказал он.

Отношения двух государств действительно уникальны. Только за последние несколько лет Эмираты получили от американцев то, что не получила ни одна из ближневосточных стран, включая Саудовскую Аравию и Катар. И самые современные БПЛА MQ-9, и передовые истребители F-35, и прочее вооружение на сумму свыше 23 миллиардов долларов – то, что Вашингтон отказывается предоставить другим своим союзникам на Ближнем Востоке из опасений, что это снизит качественное военное преимущество Израиля в регионе. Правда, в отчете указывается, что с 2016 года для достижения этих целей Эмираты потратили 154 миллиона долларов на американских лоббистов. И еще сотни миллионов долларов – на щедрые пожертвования университетам США, аналитическим центрам и опосредованные взносы в различные избирательные фонды американских политиков. Которые считали своим долгом отблагодарить руководство ОАЭ. Кто-то – выпуская аналитические документы и отчеты с благоприятными выводами. Кто-то – правильным голосованием на Капитолии за выгодные для Эмиратов законопроекты. Более того, расследование показало, что за последние семь лет 280 отставных высокопоставленных военнослужащих США и экс-сотрудников американских спецслужб за крайне щедрые гонорары привлекались Эмиратами для всякого рода «консультаций». Это больше, чем за этот же период привлечено американских высокопоставленных отставников другими государствами мира.

И если 20 лет назад мечтой вышедшего на пенсию генерала или полковника из Пентагона или начальника отдела одной из 18 американских спецслужб было получение поста вице-президента в одной из американских компаний, то теперь они мечтают работать на Эмираты. Для отставных генералов и разведчиков США теперь самый желаемый ярлык на их «золотом парашюте» - «Сделано в Абу-Даби». В отчете американского Национального совета по разведке есть интересный нюанс. Утверждается, что деятельность Эмиратов по влиянию на американскую внешнюю политику сочетала в себе «как законные, так и незаконные методы». Нет, никаких конкретных обвинений не прозвучало, но намек вполне понятен – между цивилизованным лоббизмом и скрытым вмешательством в американскую политику есть тонкая черта – и Абу-Даби, по всей видимости, в чем-то ее перешли. Эмираты далеко не одиноки в масштабном лоббизме своих интересов в Америке. Саудиты, Катар, Израиль, Тайвань, Греция, Армения и даже курды – все они в той или иной степени пользуются лоббистскими возможностями для влияния на американских политиков. И американский истеблишмент это вполне устраивает, поскольку позволяет получать очень неплохой дополнительный доход.