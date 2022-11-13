Главком Украины: операция по освобождению Херсона успешно завершена

Силы Вооруженных сил Украины успешно завершили операцию по освобождению Херсона, начатую в начале сентября, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Спасибо подразделениям Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция продолжалась с начала сентября и окончилась нашим успехом. Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим собратьям и сестрам!", - написал Залужный в телеграм-канале.

"Мы знаем, за кого и за что сражаемся", - завершил Залужный.